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Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО у четвер

Четвер, 13 жовтня 2016, 19:43

Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції у четвер.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, один випадок порушення режиму тиші зафіксовано в районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку.

"Противник вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Також, окрім стрілецької зброї в цьому районі ворог застосував по силах АТО міномети калібру 82 та 120 мм", - сказано у повідомленні.

Водночас на Маріупольському напрямку мінометний вогонь бойовиків був зафіксований неподалік Талаківки та Водяного.

"В районі останнього противник також відкривав вогонь з артилерії калібру 122мм", - зазначили у прес-центрі.

Окрім того, протягом дня "режим тиші" незаконні збройні формування порушували також й на Луганському напрямку.

"Обстріли з боку противника зафіксовано поблизу Станиці Луганської, при цьому бойовики застосовували гранатомети, та в районі Новоолександрівки — там ворог вів вогонь зі стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр.

Українська правда

Теми: АТО
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