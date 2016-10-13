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Бюджетний комітет проведе виїзне засідання в Харкові

Четвер, 13 жовтня 2016, 21:19

Глава комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко та в.о. голови Харківської обласної держадміністрації Юлія Світлична домовилися про проведення виїзного засідання комітету в Харкові.

Про це Світлична повідомила на брифінгу в четвер.

"Ми домовилися про те, що наступне виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради пройде в Харкові, щоб можна було більш детально розглянути потреби Харківської області, звернути увагу на існуючі проблеми і швидше їх вирішити" - сказала вона.
 
У свою чергу Павелко повідомив, що орієнтовно виїзне засідання відбудеться 18-19 листопада, однак дата може бути змінена в залежності від того, коли в парламенті буде розглядатися бюджет на 2017 рік в першому і другому читаннях.

Інтерфакс-Україна

Теми: ХарківбюджетВерховна Рада
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