АТО: За добу 25 обстрілів, бойовики били з важких мінометів

За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сайті Міноборони України.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 обстрілів.

"Порушуючи "режим тиші" противник відкривав вогонь в районах Талаківки, Мар’їнки та Богданівки з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, а по Широкиному і Водяному — з мінометів калібру 120мм та ствольної артилерії калібру 122мм", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Сепаратисти вели збройні провокації з гранатометів і стрілецької зброї в районах Новоалександрівки і Станиці Луганської. Також тут "працював" снайпер бойовиків.

Українські позиції в Новозванівці бойовики обстріляли зі ствольної артилерії 152 калібру.

На Донецькому напрямку зафіксовано 1 обстріл.

В Авдіївці терористи застосував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю. Крім того, на цій ділянці бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм.