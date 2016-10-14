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В МЗС думають, що Захід боїться заганяти Путіна у кут

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 09:20
В МЗС думають, що Захід боїться заганяти Путіна у кут

Захід боїться заганяти президента Росії Володимира Путіна у кут через наявність у Москви ядерної зброї.

Таку думку висловила заступник глави МЗС України Олена Зеркаль, повідомляє Радіо Свообода.

"Вони дуже бояться того, що Путін, будучи загнаний у кут, може скористатися чимось, чим вони ніколи б не скористалися б", – зазначила Зеркаль.

За її словами, відключення SWIFT як санкції проти Росії поки не розглядається.

"Ще у 2014 році, коли ми виходили на останню хвилю санкцій, ми обговорювали з європейськими партнерами цю можливість і залишили її як крайній засіб тиску. Але виключити, що можливість існує, зараз принаймні ми не можемо. Звичайно, що це може бути, як крок у зв’язку з якимись дуже несподіваними подіями, але ми сподіваємося, що таких заходів не треба буде вживати", – додала заступник глави МЗС.

На думку Зеркаль, своїми діями у Сирії Путін дає додаткові важелі Україні для переговорів з лідерами західних країн про продовження і посилення санкцій проти Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінсанкціїРосіяядерна зброя
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