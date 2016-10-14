Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейгіну повідомили, що заборона виїзду з РФ - "технічна помилка"

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 12:19

Заборона на виїзд з території РФ для адвоката Марка Фейгіна - "технічна помилка".

Про це 14 жовтня заявив сам Фейгін на своїй сторінці у Facebook з посиланням на повідомлення Центрального апарату ФССП.

"Щойно з Центрального апарату ФССП повідомили, що моя вчорашня заборона на виїзд є технічною помилкою! Я можу летіти просто зараз. У мене немає ніяких боргів і немає заборони на виїзд", - зазначив він.

Фейгін також  розмістив документ, до свідчить про те, що його вилучили з базчи ФССП як боржника. 

"Це питання щодо того, що я "злісний неплатник". Я нічого не заборгував", - зазначив він.

 
 

Як відомо, 13 жовтня управління ФССП Росії по Москві заборонило виїзд з країни адвокату українця Романа Сущенка Марку Фейгіну.

Раніше Фейгін повідомив, що йому заборонено виїжджати з Росії за рішенням судового пристава. Разом з тим адвокат зазначив, що у ФССП є повідомлення про погашення всіх його заборгованостей.

19 серпня глава Федеральної служби судових приставів Росії Артур Парфенчиков погодився розглянути заяву Фейгіна, в якій той просить скасувати постанову про обмеження його виїзду за межі Росії.

Марк Фейгін здійснював захист у справі українки Надії Савченко, націоналіста Іллі Горячева, учасників панк-групи Pussy Riot. Наразі адвокат здійснює захист українця Романа Сущенка, звинуваченого владою Росії у шпигунстві. 

Українська правда

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: