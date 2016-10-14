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АТО: за минулу добу постраждалих немає

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 12:43
АТО: за минулу добу постраждалих немає

За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не отримав поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"Минулої доби жоден український військовослужбовець на загинув і не був поранений" - сказав він.

Лисенко також повідомив, що на Луганському напрямку у Станиці Луганській бойовики двічі порушили режим тиші – серед дня та ввечері.

У Попаснянському районі також відбувалися обстріли і в світлу, і в темну пору доби, в тому числі з застосуванням важкої артилерії.

Всього на Луганському напрямку зафіксовано 10 обстрілів, з яких 1 з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку був один, але "досить потужний" обстріл з мінометів в Авдіївській промзоні.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 обстрілів, з яких 5 із важкого озброєння.

Українська правда

Теми: АТО
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