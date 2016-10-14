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На віче в Києві стався конфлікт активіста з поліцейським

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 16:13

У центрі Києва на віче з нагоди 74-ї річниці створення Української повстанської армії учасник акції спробував схопити поліцейського, з ним провели роз'яснювальну бесіду і відпустили.

Як повідомив журналістам начальник патрульної поліції м.Києва Юрій Зозуля, перед входом в парк Шевченка з боку вул.Антоновича стався інцидент, коли один з бажаючих потрапити на мітинг спробував схопити поліцейського, коли той проводив поверхневий огляд іншої підозрілої особи.

За словами Зозулі, з людиною, яка намагалася схопити співробітника поліції, провели роз'яснювальну бесіду і відпустили під поруку організаторів мітингу. Таким чином, інцидент був вичерпаний.

Начальник патрульної поліції зазначив, що поліцейські співпрацюють з організаторами мітингу, і висловив надію, що мітинг і марш пройдуть без порушень правопорядку.

У свою чергу керівник прес-служби фракції ВО "Свобода" у Київській міській раді Олександр Аронець на своїй сторінці в Facebook повідомив, що поліція затримала кількох людей, серед яких і депутат Київради від партії "Свобода" Володимир Назаренко.

Згодом Аронець уточнив, що співробітники поліції відпустили Назаренка.

Інтерфакс-Україна

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Теми: Київсвяткування
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