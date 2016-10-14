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Під час масових заходів у Києві не було грубих порушень - Шкіряк

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 22:46

Під час проведення масових заходів у Києві в п'ятницю грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих немає.

Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, станом на 22.00 основні урочистості з нагоди Дня Покрови Пресвятої Богородиці - Дня Захисника Украіни в столиці закінчились.

"Під час проведення масових заходів грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих нема. Все пройшло спокійно", - написав Шкіряк.

Він додав, що підрозділи МВС будуть перебувати в режимі посиленого чергування до 8.00 15 жовтня.

Українська правда

Теми: МВС
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