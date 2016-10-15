Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі: позиція делегації Грузії в ПАРЄ по Україні ганебна

Субота, 15 жовтня 2016, 10:30

Губернатор Одеської області, екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі вважає ганьбою відмову грузинської делегації голосувати за резолюцію ПАРЄ по Україні.

"Те, що грузинська делегація не проголосувала за санкції проти Росії і не підтримала Україну - це сором і ганьба", - йдеться в коментарі Саакашвілі, розміщеному на його сторінці в Facebook.

"По відношенню до України ця позиція ганебна, яка залишиться чорною плямою в історії Грузії", - вважає екс-президент.

На його думку, ця позиція не відображає думки грузинського суспільства.

"Я не бачив жодного грузина, який би відкрито не підтримував Україну", - запевняє Саакашвілі.

"Але ми повинні розуміти, в якій ситуації зараз перебуває Грузія. Грузією керує найбільший приватний акціонер "Газпрому" Іванішвілі", - зазначив він.

На думку Саакашвілі, нинішня грузинська влада схожа на владу Віктора Януковича в Україні.

"І так само, як Янукович не протримався, я впевнений, що Іванішвілі теж не протримається. Але, звичайно, шкода мій народ і соромно за його так званих правителів", - сказав Саакашвілі.

Як повідомлялося, жоден представник грузинської делегації в ПАРЄ не брав участі в голосуванні з усіх ключових резолюції по Україні 12 жовтня.

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, якою визнала юридичну відповідальність російської влади за дії маріонеткових "ДНР" та "ЛНР".

Українська правда

Теми: СаакашвіліГрузіяПАРЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Саакашвілі
У стані Саакашвілі зберігається "динаміка погіршення" – група експертів
Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: