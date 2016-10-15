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Порошенко прибув до зони АТО

Субота, 15 жовтня 2016, 14:22

Президент Петро Порошенко прибув до зони АТО.

Про це 15 жовтня повідомив речник глави держави Святослав Цеголко. 

Як відомо, раніше глава держави у Харківській області взяв участь у передачі військової техніки для армії. Також він повідомив, що у суботу вирушить у зону АТО, де зустрінеться з військовими, які в рамках демобілізації 6 хвилі спрямовуються додому.

Українська правда 

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Теми: ПорошенкоАТОДонбас
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