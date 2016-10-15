Порошенко прибув до зони АТО
Субота, 15 жовтня 2016, 14:22
Президент Петро Порошенко прибув до зони АТО.
Про це 15 жовтня повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.
Президент прибув до зони АТО pic.twitter.com/2PvfwtZuPu— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 15, 2016
Як відомо, раніше глава держави у Харківській області взяв участь у передачі військової техніки для армії. Також він повідомив, що у суботу вирушить у зону АТО, де зустрінеться з військовими, які в рамках демобілізації 6 хвилі спрямовуються додому.
Українська правда