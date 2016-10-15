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Порошенко у зоні АТО нагородив бійців 6-ї хвилі та розповів про "реформу сухпайків"

Субота, 15 жовтня 2016, 16:05

Президент Петро Порошенко відвідав зону проведення АТО, де провів оперативну нараду з керівниками секторів АТО та вручив високі державні нагороди військовослужбовцям.

Про це 15 жовтня повідомили у прес-службі глави держави. 

"Глава держави подякував військовослужбовцям, які були мобілізовані з шостою хвилею, наголосив на їх визначній ролі у період початку створення контрактної армії та зазначив, що до кінця жовтня усі військовослужбовці шостої хвилі будуть звільнені в запас і повернуться додому",  - йдеться у повідомленні. 

Також Порошенко запевнив, що держава виконає усі зобов’язання перед військовими, що демобілізуються.

 
фото прес-служби президента 

Разом з тим у своєму виступі перед бійцями президент зазначив, що держава продовжує реформу армії, зокрема, харчового забезпечення. 

"Армія нагодована... Ми продовжуємо реформу харчового забезпечення ЗСУ. Остання наша перемога - перехід на сухпайки підвищеної якості", - зазначив Порошенко. 

"Одягнені, обуті, нагодовані (бійці). Підвищено рівень медичного обслуговування. Сьогодні ми маємо новонароджену армію і новонароджену країну. 25 років тому незалежність нам "впала з неба", а на сьогоднішній день вона проходить друге народження - справжньої держави, патріотичної, сильної, мотивованої і високомобілізованої", - додав він.

Українська правда 

Теми: ПорошенкоАТОарміяреформи
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