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РФ направила до берегів Сирії авіаносець і атомний крейсер

Субота, 15 жовтня 2016, 17:13

До берегів Сирії з РФ вирушив важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" Північного флоту РФ і важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" у супроводі бойових кораблів.

Як передає Інтерфакс з посиланням на прес-службу Північного флоту РФ, похід триватиме 4-5 місяців.

У складі корабельної групи також великі протичовнові кораблі "Сєвєроморськ", "Віце-адмірал Кулаков" і судна забезпечення.

До складу авіакрила "Адмірала Кузнєцова" увійшли новітні винищувачі МіГ-29КР і МіГ-29КУБР, а також літаки Су-33. Крім того, для крейсера готували бойові вертольоти Ка-52К "Катран", зазначено у повідомленні.

"Мета походу - забезпечення військово-морської присутності в оперативно важливих районах Світового океану ... особливу увагу буде приділено ... реагуванню на нові види сучасних загроз, такі як піратство і міжнародний тероризм", - заявили у прес-службі.

Раніше військовий експерт, генерал-полковник у відставці Леонід Івашов повідомив, що Росія значно посилює військову присутність біля берегів Сирії, направляючи в Середземне море "Адмірала Кузнєцова".

За його словами, Москва вперше у новітній історії планує застосовувати палубну авіацію не в ході навчань, а у бойовій обстановці.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСиріявійна
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