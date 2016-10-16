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Одесити перекривають дороги через відсутність електрики

Неділя, 16 жовтня 2016, 00:28

Одесити перекривають вулиці, щоб звернути увагу влади на відсутність в їхніх будинках електрики з середи, коли на місто обрушився шторм.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У суботу, 15 жовтня, городяни перекривали ул.Балковську, Варненську і Черняховського. Крім того, в п'ятницю одесити перекривали вул. Ріхтера, Отамана Головатого і Чорноморського козацтва, а також Миколаївську дорогу.

При цьому точних термінів відновлення електропостачання учасники акцій добитися не можуть, люди деблокують дороги під впливом умовлянь чиновників міськради і поліції.

Одеська міськрада в суботу повідомила, що в суботу близько 2 тис. працівників комунальних служб продовжують ліквідовувати наслідки стихії в Одесі.

Згідно з інформацією КП "Одесміськсвітло", на підприємство надійшло 205 заявок про обрив проводів. На даний момент вже повністю відновлено електропостачання по 30 об'єктах, в роботі ще знаходиться 57 об'єктів, знешкоджено 148 пошкоджень.

Як повідомлялося, в середу на Одесу обрушився шторм. За добу на місто випало 106 мм опадів при середньомісячній нормі - 26 мм. Крім того, в результаті удару стихії без електроенергії залишилися 1235 приватних і 86 багатоквартирних будинків. Також в результаті стихії 12 жовтня загинули три людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеса
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