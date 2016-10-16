Україна припинила закачування газу та почала відбір зі сховищ

16 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища (ПСГ) і почала його відбір.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Україна сьогодні припинила закачування газу та почала його відбір з підземних сховищ. Добовий режим - 1,2 млн куб. м. Всього було закачано 6,3 млрд куб. м, в ПСГ зберігається 14,7 млрд куб м, заповненість - 48%", - повідомив Білявський.

Економічна правда