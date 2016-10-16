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США та Британія налаштовані на нові санкції проти РФ

Неділя, 16 жовтня 2016, 20:44

США та Велика Британія розглядають можливість запровадження нових економічних санкцій щодо урядів РФ та Сирії

Про це 16 жовтня заявили глави МЗС США та Великобританії Джон Керрі та Борис Джонсон.

Зокрема, штрафні заходи мають стати реакцією країн на події в Алеппо, де сотні цивільних загинули внаслідок авіаударів сирійської та російської авіації.

Джонсон та Керрі висловили сподівання на дієвість дипломатичних інструментів у відновленні миру в Сирії, однак при цьому вони планують посилити тиск на Москву та Дамаск, щоб припинити авіаудари по Алеппо.

Як відомо, переговори щодо Сирії, які проходили 15 жовтня у Лозанні, закінчилися без чітких результатів.

Керрі охарактеризував дані переговори як "дуже виважену дискусію" після довгої паузи.

У свою чергу Лавров зазначив, що є "кілька ідей, які обговорювали" і сторони домовилися, що продовжать контакти у найближчі дні. 

Німецька хвиля

Теми: санкціїРосіяСШАСирія
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