Звільнений з полону бойовиків Жемчугов прибув на лікування до Кьольна

Звільнений з майже річного полону бойовиків Володимир Жемчугов прибув на лікування до Кьольна.

Про це 16 жовтня повідомили у МЗС України.

"Володимир Жемчугов з дружиною прибув до Кьольна: 17 жовтня стартує інтенсивне обстеження в клініці університету", - йдеться у повідомленні.

В МЗС зазначили, що підтримку та сприяння Жемчугову надаватиме т.в.о. геконсула України у Дюссельдорфі Владислав Єгоров.

Як відомо, Володимир Жемчугов та Юрій Супрун були звільнені з полону бойовиків 17 вересня. Президент Петро Порошенко заявив, що обом буде надано необхідну медичну допомогу.

Українська правда