Звільнений з полону бойовиків Жемчугов прибув на лікування до Кьольна
Неділя, 16 жовтня 2016, 22:59
Звільнений з майже річного полону бойовиків Володимир Жемчугов прибув на лікування до Кьольна.
Про це 16 жовтня повідомили у МЗС України.
"Володимир Жемчугов з дружиною прибув до Кьольна: 17 жовтня стартує інтенсивне обстеження в клініці університету", - йдеться у повідомленні.
В МЗС зазначили, що підтримку та сприяння Жемчугову надаватиме т.в.о. геконсула України у Дюссельдорфі Владислав Єгоров.
Як відомо, Володимир Жемчугов та Юрій Супрун були звільнені з полону бойовиків 17 вересня. Президент Петро Порошенко заявив, що обом буде надано необхідну медичну допомогу.
Українська правда