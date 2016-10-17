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На кордоні з Польщею в чергах стоять 1200 автомобілів

Понеділок, 17 жовтня 2016, 00:23

1200 автомобілів стояли в чергах біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні станом на 22.00 неділі, 16 жовтня.

Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає Інтрефакс-Україна.

У пункті пропуску "Устилуг" стоять 350 автомобілів, в ПП "Рава-Руська" - 300, в ПП "Ягодин авто" - 200, в пунктах пропуску "Краковець" і "Угринів" - по 120 транспортних засобів.

У пункті пропуску "Шегині" оформлення очікували 80 транспортних засобів, в ПП "Грушів" - 20, в ПП "Смільниця" - 10 автомобілів.

На кордоні з Угорщиною в ПП "Лужанка" стояли 30 автомобілів, в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією - 10 автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною черг немає.

Теми: Прикордонна службакордонПольща
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