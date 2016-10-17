Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чорногорії на виборах перемагає прозахідна партія влади

Понеділок, 17 жовтня 2016, 03:37

Прозахідна Демократична партія соціалістів (ДПС) прем'єр-міністра Міло Джукановича перемагає на виборах у Чорногорії.

Такий прогноз у неділю, 16 жовтня, повідомляє неурядова організація CEMI на основі часткового підрахунку голосів, пише DW.com.

Наразі пораховано понад 20 відсотків бюлетенів, які доставили з виборчих дільниць. На основі цих даних CEMI прогнозує, що ДПС набере 42,2 відсотки голосів, опозиційний альянс Демократичного фронту, що є прихильним до ідеї тісніших відносин з Росією, - 22,8 відсотка. Політичний блок "Ключ", який також в опозиції до чинної влади, згідно з цими даними, виходить на результат у 11,6 відсотка голосів виборців.

Джуканович, який обіцяв приєднати Чорногорію до НАТО, править республікою в ролі президента або прем'єра вже майже чверть століття. Він був при владі ще задовго до того, як Чорногорія вийшла із об'єднання із Сербією у 2006 році.

Як повідомлялося, правоохоронці Чорногорії в день голосування затримали 20 сербів, яким поліція закидає підготовку збройних нападів на державні установи та державних службовців після закриття виборчих дільниць ввечері.

Теми: Чорногорія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Чорногорія
Росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії: їх побили стільцями
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз"
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: