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У Криму знищують кримськотатарський ансамбль "Хайтарма"

Понеділок, 17 жовтня 2016, 13:11

У Криму після відставки керівника кримськотатарського ансамблю "Хайтарма" звільняють артистів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook член Меджлісу Ескендер Барієв.

За його словами у Криму ціленаправлено знищують кримськотатарську культуру.

"У Державному Ансамблі "Хайтарма" 3 групи: оркестрова (12 чол.), танцювальна (14 чол.), вокальна (7чел.) – всього 33 артиста. У червні 2016 року було усунуто з посади художнього керівника ансамблю - народна артистка Таджикистану Ремзі Тарсінова-Баккал".

"Потім, танцюрист Рустем Юсупов був змушений перейти в ансамбль "Крим". Відповідно до російського законодавства артисти працюють за контрактом. Перед виходом у відпустку артисти написали заяви про звільнення, у зв'язку з закінченням терміну контракту. Після відпустки повинні були укласти новий контракт, але 10 артистам заявили, що вони звільнені", - написав Барієв.

Як відомо, у неділю при затриманні п'ятьох кримських татар силовики виламали двері, били їх і вилучили всі готівкові гроші в будинках, залишивши їх сім'ї без засобів до існування.

Українська правда

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Теми: кримські татариКриманексія
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