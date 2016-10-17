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Метро "Петрівка" закрили: шукають "вибухівку"

Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:31

КП "Київський метрополітен" закрило для пасажирів станцію "Петрівка" у зв’язку з отриманням інформації про замінування.

Про це повідомляє прес-служба підземки, передає Українська правда.Київ.

"У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станцію "Петрівка" зачинено для пасажирів. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.

Теми: Київ
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