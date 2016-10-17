Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада Австрії вирішила знести будинок, де народився Гітлер

Понеділок, 17 жовтня 2016, 18:06

Влада Австрії прийняла рішення знести будинок, в якому народився Адольф Гітлер.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка, повідомляє видання Kurier.

"Будинок Гітлера буде знесено. Фундамент можуть залишити, але на його місці збудують зовсім іншу будівлю", - сказав він.

За словами Соботки, таке рішення було прийнято, щоб уникнути перетворення будинку на місце "паломництва чи поклоніння" неонацистів.

У липні австрійський уряд затвердив рішення конфіскувати будинок, де народився Адольф Гітлер.

Уряд орендував будинок в Браунау-Ам-Інн, в містечку недалеко від німецького кордону, у його власника в 1972 році, і перетворив на центр для людей з обмеженими можливостями.

Європейська правда

Теми: АвстріяЄСісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Австрія
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: