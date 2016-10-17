Влада Австрії вирішила знести будинок, де народився Гітлер

Влада Австрії прийняла рішення знести будинок, в якому народився Адольф Гітлер.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка, повідомляє видання Kurier.

"Будинок Гітлера буде знесено. Фундамент можуть залишити, але на його місці збудують зовсім іншу будівлю", - сказав він.

За словами Соботки, таке рішення було прийнято, щоб уникнути перетворення будинку на місце "паломництва чи поклоніння" неонацистів.

У липні австрійський уряд затвердив рішення конфіскувати будинок, де народився Адольф Гітлер.

Уряд орендував будинок в Браунау-Ам-Інн, в містечку недалеко від німецького кордону, у його власника в 1972 році, і перетворив на центр для людей з обмеженими можливостями.

Європейська правда