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РФ на 8 годин оголосить в Алеппо "гуманітарну паузу"

Вівторок, 18 жовтня 2016, 00:10

В Міноборони РФ заявили, що призупинять на 8 годин свої військові операції у Алеппо.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на представника міноборони Росії Сергія Рудського.

"Ухвалено рішення не втрачати часу і почати проведення "гуманітарних пауз", перш за все для вільного проходження мирних жителів, евакуації хворих і поранених, а також виведення бойовиків", - зазначив Рудський. 

Він додав, що Росія опрацьовує питання з ООН і країнами, що мають вплив на "Джебхат ан-Нусру", щодо виведення виводу з Алеппо її формувань у відповідності з ініціативою спеціального посланця генерального секретаря ООН Стефана де Мистури, повідомляє РІА "Новости".

"Паузу" буде зроблено 20 жовтня з 8:00 до 16:00 за місцевим часом, її мета - дати час цивільним і повстанцям залишити місто.

Як відомо, західну частину Алеппо контролюють сили президента Башара Асада, східну - повстанські угруповання.

ЄС засудив ескалацію насильства у сирійському Алеппо і заявив, що авіа удари сирійського уряду і його російських союзників по мирних жителях можуть становити військові злочини.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяСиріявійна
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