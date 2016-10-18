Радбез ООН засудив невдалу спробу КНДР запустити балістичну ракету та звинуватив Пхеньян у порушенні своїх міжнародних зобов'язань.

Відповідну заяву РБ ООН розповсюдив 17 жовтня.

"Члени Ради Безпеки рішуче засуджують нещодавній невдалий запуск балістичної ракети, проведений КНДР. Спроба запуску є серйозним порушенням КНДР міжнародних зобов'язань за резолюціями РБ ООН 1718 (2006 рік), 1874 (2009 рік), 2087 (2013 р.) та 2270 (2016 р.)", - йдеться у заяві.

Як відомо, збройні сили США заявили, що КНДР провела невдале випробування балістичної ракети "Мусудан", яка була запущена поблизу міста Кусонг, розташованого в північно-західній частині КНДР.