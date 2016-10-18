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Телеканал звільнив журналіста, який грубо обговорював з Трампом жінок

Вівторок, 18 жовтня 2016, 03:10

Телеканал NBC News звільнив ведучого шоу "Today" ("Сьогодні") Біллі Буша, який став фігурантом скандалу навколо нинішнього кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа.

Про це 18 жовтня повідомляє АР.

Як відомо, в 2005 році Трамп і Буш грубо обговорювали жінок, розмову було записано, а відеозапис потрапив у мережу у розпал передвиборної президентської гонки у 2016-му.

Буш був відсторонений від ведення ранкового шоу через два дні після того, як деталі розмови набули розголосу. 

Раніше Буш вибачився за свої слова і планував вийти в ефір свого ранкового шоу Today, щоб пояснити свою позицію.

Трамп також вибачився за свої слова і додав, що ніколи не називав себе ідеальним чоловіком.

Українська правда 

Теми: вибориСШАЗМІ
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