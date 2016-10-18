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Трамп заявив, що хоче зустрітися із Путіним до інавгурації

Вівторок, 18 жовтня 2016, 03:44
Трамп заявив, що хоче зустрітися із Путіним до інавгурації

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін не має жодної поваги до діючого президента США та що  він буде готовий зустрітися з Путіним до дня інавгурації, якщо його оберуть президентом.

Про це Трамп заявив в радіоінтерв'ю, пише The Washington Post.

"Думаю, я можу уявити собі зустрічі з Путіним і зустрічі з Росією до початку свого входження до Білого дому. Я думаю, це було б чудово", - заявив Трамп. 

"Проблема в тому, що Путін не має ніякої поваги до Обами, взагалі, його не любить і не поважає його. І Обама не любить Путіна. Вони мають велику  неприязнь один до одного", - додав він.

При цьому Трамп звинуватив Обаму та кандидата у президенти від демократів Хілларі Клінтон у "заморожуванні відносин" з РФ, які перебувають, за його словами, у найгіршому стані з часів холодної війни.

"Вони (Обама та Клінтон) ображають його постійно. Я маю на увазі, не дивно, що він не може стояти поруч з Обамою та Хілларі", - заявив Трамп.

Українська правда 

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Теми: СШАвибориПутін
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