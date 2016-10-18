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Вибори у США: Демократи закликали республіканців підтвердити чесність виборів

Вівторок, 18 жовтня 2016, 06:40

У США лідери Демократичної партії у Конгресі закликали колег із Республіканської партії підтвердити чесність кампанії виборів президента після заяв кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа, ніби вибори сфальсифіковані.

Як повідомляє Радіо Свобода, лідери демократичної меншості у Палаті представників Нансі Пелосі і в Сенаті - Гаррі Рід - звинуватили спікера Палати представників Пола Раяна і лідера більшості в Сенаті Мітча МакКоннелла (республіканці) у співучасті у звинуваченнях Дональда Трампа, наголосивши, що ті не виступили проти таких звинувачень.

МакКоннелл дійсно не висловлювався з приводу заяв Трампа. З заявою з боку Раяна виступала його речниця, яка заявляла, що спікер "цілком упевнений" у чесності виборів, йдеться у повідомленні.

Як відомо, у неділю Трамп заявив, що вибори президента США, призначені на 8 листопада, "абсолютно сфальсифіковані нечесними й упередженими ЗМІ, що просувають шахрайку Клінтон (кандидат від демократів Хілларі Клінтон), а також на багатьох дільницях".

Теми: вибориСША
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