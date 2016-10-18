Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія підтримує запровадження безвізового режиму з Україною

Вівторок, 18 жовтня 2016, 06:57
Єврокомісія підтримує запровадження безвізового режиму з Україною

Європейська комісія підтримує щонайшвидше запровадження безвізового режиму з Україною.

Про це у Брюсселі заявив перший віце-президент ЄК з питань кращого управління, міжінституційних відносин, верховенства права та Хартії фундаментальних прав Франс Тіммерманс, повідомляє прес-служба МЗС України. 

У ході зустрічі з главою МЗС  Павлом Клімкіним сторони "обговорили основні питання порядку денного відносин між Україною та ЄС, зокрема перспективи лібералізації ЄС візового режиму для громадян України та завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію". 

"Клімкін підкреслив виконання Україною усіх зобов’язань, передбачених Планом дій з візової лібералізації. Тіммерманс, у свою чергу, відзначив повну підтримку Європейською Комісією щонайшвидшого запровадження безвізового режиму з Україною", - повідомили в в МЗС.

Під час зустрічі також обговорено ситуацію на сході України та стан виконання Мінських домовленостей.

"Глава МЗС наголосив на необхідності збереження консолідованої позиції ЄС у питанні подальшого санкційного тиску на РФ  до моменту повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначено  у повідомленні.

Як відомо, затвердження безвізового режиму Україна-ЄС не внесено до порядку денного майбутньої сесії Європарламенту, яка відбудеться у Страсбурзі 24-27 жовтня. Затримка із затвердженням цього механізму є головною перепоною для скасування віз для України та Грузії.

У вересні президент Європарламенту Мартін Шульц висловив сподівання, що питання про надання безвізового режиму для України буде включено порядку денного Європарламенту на сесії ЄП в жовтні, однак наразі його плани не реалізовані.

Новий глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, відмовився прогнозувати дату запровадження безвізового режиму.

Разом з тим глава МЗС Павло Клімкін прогнозує, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде прийнято в жовтні або листопаді.

Українська правда 

Теми: МЗСвізиЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
МЗС
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: