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СБУ таки розслідуватиме підпал "Інтера" як теракт

Вівторок, 18 жовтня 2016, 12:13

Прокуратура міста Києва внесла у справу компанії "Національні інформаційні системи", яка виробляє новини для телеканалу "Інтер", додаткову кваліфікацію "терористичний акт" та скерувала її до Служби безпеки.

Про це "Детектору медіа" повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

За її словами, тепер досудовим розслідуванням займатиметься не Національна поліція міста Києва, а СБУ.

"Прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості по 258-й статті, в подальшому було внесені відомості про зміну підслідності у кримінальному провадженні, оскільки раніше цим займалися органи Національної поліції. Зважаючи на додаткову кваліфікацію даної події, відповідне досудове розслідування проводитиме СБУ", - сказала Максимець.

За її словами, тепер провадження кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

"Три були порушені одразу. Це – перешкоджання діяльності журналістів, умисний підпал,  хуліганство із застосуванням спеціальних предметів Кримінального кодексу України. І, відповідно, стаття 258 Кримінального кодексу – терористичний акт. Всі матеріали скеровані для об’єднання та проведення подальшого досудового розслідування", – додала речниця прокуратури.

"Відповідно, подальше проведення досудового розслідування проводитиме слідчий відділ СБУ в Києві та Київській області. Минулого тижня ми їм всі матеріал офіційно направили. Я думаю, цього тижня вони вже мають бути у них", – зазначила Максимець.

Як відомо, 4 вересня на офіс "Національних інформаційних систем", які створюють новини для телеканалу "Інтер", було скоєно напад. В результаті в офісі розпочалася масштабна пожежа, постраждали люди.

Співголова фракції "Опозиційного блоку" в Раді Олександр Вілкул заявив, що люди, які напали на канал "Інтер" 4 вересня, отримали по 200 доларів винагороди, а організували все керівники "Народного фронту" Арсен Аваков, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.

Джерела "Української правди" в СБУ підтвердили, що дані, озвучені Вілкулом, є в розпорядженні спецслужби.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков заявляв, що слідство розглядає кілька версій причин пожежі, в тому числі і самопідпал.

5 жовтня Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження в зв'язку з нападом на офіс компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє програми для телеканалу "Інтер".

"Українська правда" у Threads

Теми: ІнтерСБУ
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