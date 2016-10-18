Рада прийняла за основу введення штрафів за п'янство в армії

Верховна Рада має намір ввести штраф в розмірі до 2,5 тисяч гривень за розпивання алкогольних напоїв військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів.

За прийняття за основу законопроекту проголосували 236 депутатів, передають Українські Новини.

Згідно із законопроектом, штраф від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 190 - 2 465 гривень) або арешт з утриманням на гауптвахті до 7 діб передбачені для військовослужбовців і резервістів за розпивання алкогольних напоїв, поява на території військової частини або виконання обов'язків в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Таке ж покарання передбачене за самовільне залишення частини або місця служби військовозобов'язаними та резервістами.

Крім того, законопроектом пропонується посилити відповідальність за військові адміністративні правопорушення, вчинені в умовах особливого періоду, а саме встановити штраф від 145 до 285 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2 465 - 4 845) або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.