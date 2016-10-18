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Рада надала пенсії ще одній групі військовослужбовців

Вівторок, 18 жовтня 2016, 14:37

Верховна Рада підтримала законопроект, яким запровадила пенсії дружинам (чоловікам) загиблих в АТО військових, які зайняті доглядом за дітьми до 8 років і проходять військову службу.

За відповідний законопроект проголосували 238 нардепів.

Зміни вносяться до закону „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно зі змінами, дружина (чоловік) померлого годувальника має право на пенсію незалежно від того, працює (проходить військову службу) він(вона) чи ні.

В пояснювальній записці до закону вказано, що "право на пенсію в разі втрати годувальника мають дружини загиблих військовослужбовців зайняті доглядом за дітьми годувальника до 8-го віку, які працюють, проте, залишилися без соціального захисту такі дружини, які проходять військову службу".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Українська правда

Теми: арміяпенсіїВерховна Рада
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