Бойовики у вівторок стріляли переважно з важкого озброєння

Проросійські бойовики 35 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції у вівторок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, більшість із яких з важкого озброєння.

"В районі Лебединського порушення режиму тиші відбулись зі ствольної артилерії калібру 122-мм, в Широкиному та Водяному окрім 122 калібру ворог застосовував артилерію калібру 152-мм, а в напрямку захисників Талаківки і Красногорівки – кулемети великого калібру, вогонь БМП, гранатомети та стрілецьку зброю", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку відбулось 4 збройні провокації.

Зокрема, з мінометів калібру 120-мм в районі Новозванівки, в Кримському - зі стрілецької зброї та гранатометів.

"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 1 раз обстріляли сили АТО в Авдіївці, застосувавши при цьому одночасно цілий арсенал зброї малого калібру", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда