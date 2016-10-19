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Люди з шевронами ПС і "Азова" зірвали показ фільму про ЛГБТ у Чернівцях

Середа, 19 жовтня 2016, 08:49
Люди з шевронами ПС і Азова зірвали показ фільму про ЛГБТ у Чернівцях

Люди з шевронами "Правого сектора" та "Азова" зірвали показ фільму "This is gay propaganda", який мав відбутися у Чернівцях 18 жовтня.

Як повідомляє "Громадське радіо", це – документальний фільм про події "Революції гідності" та війни у контексті ЛГБТ-спільноти.

За кілька хвилин до показу в центр сучасного мистецтва "Бункер", де мали демонструвати фільм, увійшли чоловіки з шевронами "Правого сектора" та "Азова", а також невідомі в масках.

Вони в ультимативній формі заявили, що ніякого показу не буде, і стали перед екраном проектору, не допускаючи до нього організаторів та унеможливлюючи показ.

На чоловіках та молодих хлопцях були також гумові рукавиці.

Один із лідерів акції заявив, що вони подібних показів не дозволять, що представників ЛГБТ ні на Майдані, ні серед військових немає. І додав, що якщо організатори показу надумають провести ще якийсь захід щодо ЛГБТ, то "ви ляжете тут".

За словами автора сюжету Надії Вірної, присутні працівники патрульної поліції Чернівців не стримували молодиків ні вході до приміщення, бо показ був відкритим.

Між молодиками в масках та людьми, які прийшли подивитись фільм, була штовханина.

Організаторка, соціолог Софія Лапіна повідомила про те, що показ переноситься.

Вона також написала заяву до правоохоронних органів щодо інциденту.

Представники чернівецького "Азова" на сторінці організації у "Вконтакте" назвали свої дії "розгоном ЛГБТ шабашу".

Вже пізно ввечері 18 жовтня видання "Молодий буковинець" повідомило, що на двох чоловіків, які прийшли на перегляд фільму, напали невідомі, завдавши їм ударів.

За даними "Громадського радіо", вони відмовились писати заяви до поліції.

Теми: Азов Правий секторЧернівціакціїправа людини
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