Суд позбавив "діамантового" Корнійця охорони

Голосіївський районний суд Києва 19 жовтня скасував державну охорону екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця.

Про це повідомляє "5 канал".

Згідно з повідомленням, таким чином суд задовольнив подання НАБУ, якому була доручена охорона Корнійця.

Видання також додає, що один з адвокатів "діамантових прокурорів" Сергій Козаченко надалі залишається під охороною.

Суд в середу допитав двох свідків у справі Корнійця, на черзі ще 30.

Як відомо, раніше СБУ, яка охороняла Корнійця, відмовилася це робити. Тоді його передали НАБУ, яка оскаржила це рішення у суді.

Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Під час обшуків у них знайшли понад півмільйона доларів, автомат і холодну зброю, у квартирі Корнійця виявили ще й діаманти.