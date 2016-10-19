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Суд позбавив "діамантового" Корнійця охорони

Середа, 19 жовтня 2016, 17:06

Голосіївський районний суд Києва 19 жовтня скасував державну охорону екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця.

Про це повідомляє "5 канал".

Згідно з повідомленням, таким чином суд задовольнив подання НАБУ, якому була доручена охорона Корнійця.

Видання також додає, що один з адвокатів "діамантових прокурорів" Сергій Козаченко надалі залишається під охороною.

Суд в середу допитав двох свідків у справі Корнійця, на черзі ще 30.

Як відомо, раніше СБУ, яка охороняла Корнійця, відмовилася це робити. Тоді його передали НАБУ, яка оскаржила це рішення у суді.

Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Під час обшуків у них знайшли понад півмільйона доларів, автомат і холодну зброю,  у квартирі Корнійця виявили ще й діаманти.

"Українська правда" в Threads

Теми: судНАБУ
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