Перед приїздом Путіна активісти принесли до Рейхстагу закривавлені іграшки
Середа, 19 жовтня 2016, 18:51
В Берліні перед самітом "нормандської четвірки" за участі президента РФ Володимира Путіна активісти принесли десятки "закривалених" іграшкових ведмежат.
Про це повідомляє видання Bz-Berlin.
Активісти розклали ведмежат, вимазаних червоною фарбою і перемотаних бинтами, на вулиці біля Рейхстагу. Іграшки мають символізувати дітей, що загинули під час війни в Сирії.
Учасники акції таким чином намагаються привернути увагу лідерів і Путіна зокрема до війни у Сирії.
Серед їхніх гасел – вимога "припинити бомбардування дітей Алеппо".
Як відомо, сьогодні у Берліні відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
Крім того, після зустрічі по Україні глави Росії, Німеччини і Франціїобговорять Сирію.