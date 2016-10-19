Перед приїздом Путіна активісти принесли до Рейхстагу закривавлені іграшки

В Берліні перед самітом "нормандської четвірки" за участі президента РФ Володимира Путіна активісти принесли десятки "закривалених" іграшкових ведмежат.

Про це повідомляє видання Bz-Berlin.

Активісти розклали ведмежат, вимазаних червоною фарбою і перемотаних бинтами, на вулиці біля Рейхстагу. Іграшки мають символізувати дітей, що загинули під час війни в Сирії.

Учасники акції таким чином намагаються привернути увагу лідерів і Путіна зокрема до війни у Сирії.

Серед їхніх гасел – вимога "припинити бомбардування дітей Алеппо".

Як відомо, сьогодні у Берліні відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

Крім того, після зустрічі по Україні глави Росії, Німеччини і Франціїобговорять Сирію.

Європейська правда