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Бойовики 7 разів обстріляли військовослужбовців АТО

Середа, 19 жовтня 2016, 19:15

Проросійські бойовики протягом дня 7 разів вдавалися до обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у середу.

"На Маріупольському напрямку обстріли українських підрозділів було здійснено 5 разів. В Мар’їнці противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, в районах Славного та Широкіного бойовики вели вогонь з кулеметів великого калібру і гранатометів різних систем, а по Водяному – зі ствольної артилерії калібру 122мм", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Донецькому напрямку окупанти 2 рази стріляли по Авдіївці, при цьому вони відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

На Луганщині за вказаний період порушень режиму тиші не зафіксовано.

Украънська правда

Теми: ДонбасАТОвійна
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