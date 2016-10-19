Чуркін заявив, що в РБ ООН заблокували проект РФ щодо Алеппо

Запропонований Росією проект заяви щодо 8-годинної гуманітарної паузи в Алеппо і розмежування терористів та опозиції в Сирії був заблокований в Раді Безпеки Францією, Великобританією, США та Україною.

Про це заявив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, пише російський "Інтерфакс".

"Три постійні члени РБ - США, Великобританія, Франція і, звичайно ж, до них приєдналася Україна", - сказав постпред журналістам.

За словами Чуркіна, він очікував, що проект заблокують.

Російський дипломат заявив, що не знає, що конкретно не влаштувало чотирьох членів РБ в документі. "Я поняття не маю. Він їм не сподобався", - зазначив Чуркін.