Чуркін заявив, що в РБ ООН заблокували проект РФ щодо Алеппо
Середа, 19 жовтня 2016, 22:48
Запропонований Росією проект заяви щодо 8-годинної гуманітарної паузи в Алеппо і розмежування терористів та опозиції в Сирії був заблокований в Раді Безпеки Францією, Великобританією, США та Україною.
Про це заявив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, пише російський "Інтерфакс".
"Три постійні члени РБ - США, Великобританія, Франція і, звичайно ж, до них приєдналася Україна", - сказав постпред журналістам.
За словами Чуркіна, він очікував, що проект заблокують.
Російський дипломат заявив, що не знає, що конкретно не влаштувало чотирьох членів РБ в документі. "Я поняття не маю. Він їм не сподобався", - зазначив Чуркін.