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У Києві пасажир без квитка погрожував контролерам пістолетом

Середа, 19 жовтня 2016, 23:59

У трамваї №22 17-річний пасажир погрожував контролерам, які попросили показати квиток, пістолетом.

Про це повідомляє КП "Київпастранс" у facebook.

Подія сталася близько 14:00 19 жовтня на зупинці "Вул. Гната Хоткевича".

"Бригада із трьох контролерів перевіряла у пасажирів квитки. Після прохання пред’явити квиток один з пасажирів – молодий чоловік – дістав пістолет та почав погрожувати контролерам та пасажирам, які знаходились в трамваї", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що завдяки професійним навикам контролерів конфліктну ситуацію вдалось уникнути.

На наступній зупинці правопорушник залишив салон трамвая, а контролери вийшли та відразу ж викликали поліцію.  

Наряд поліції прибув дуже швидко, і молодий чоловік не встиг втекти.

"Наразі молодий чоловік знаходиться у Дніпровському районному управлінні поліції де встановлено особу правопорушника, вік (17 років), а також обставини його поведінки. Пістолет, яким безбілетний пасажир погрожував у салоні трамваю виявився травматичним", - йдеться в повідомленні.

Українська правда. Київ

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