Про дату виборів на Донбасі поки не йдеться - Порошенко

Про дату виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі не йдеться.

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.

"Зараз про дату виборів не йдеться. Йдеться про те, що буде "дорожня карта" і в рамках "дорожньої карти" і імплементації безпекового пакету ми будемо говорити про те, що можуть бути вибори. На першому етапі - по кордону - так само, як зазначено у "мінському процесі" - мають бути допущені і потім на постійній основі встановлені пости ОБСЄ. На другому етапі цей кордон має передаватися під контроль українських прикордонників", - зазначив президент.

Українська правда