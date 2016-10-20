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Про дату виборів на Донбасі поки не йдеться - Порошенко

Четвер, 20 жовтня 2016, 01:57

Про дату виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі не йдеться.

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.

"Зараз про дату виборів не йдеться. Йдеться про те, що буде "дорожня карта" і в рамках "дорожньої карти"  і імплементації безпекового пакету ми будемо говорити про те, що можуть бути вибори. На першому етапі - по кордону - так само, як зазначено у "мінському процесі" - мають бути допущені і потім на постійній основі встановлені пости ОБСЄ. На другому етапі цей кордон має передаватися під контроль українських прикордонників", - зазначив президент. 

Українська правда 

Теми: ДонбасвибориПорошенко
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