За проектом бюджету армія не дорахується десятків мільярдів – Тимчук

Загальне недофінансування збройних сил України наступного року, згідно з проектом держбюджету, складе десятки мільярдів гривень.

Про це заявляє депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук у Facebook.

"Як свідчать документи, які є у розпорядженні комітету ВР із питань нацбезпеки й оборони, загальне "недофінансування" збройних формувань України наступного року згідно з проектом бюджету складе десятки мільярдів гривень", – пише він.

Зокрема, уточнює Тимчук, Міноборони запросило 108 млрд 147 млн гривень, а у проект держбюджету-2017 за загальним фондом (гарантовані витрати з держбюджету) закладено 61 млрд 700 млн гривень плюс 2 млрд 327 млн гривень спеціального фонду – але це "негарантовані" кошти, які армія повинна заробити собі сама.

"Із гарантованих коштів армія отримає на 46 млрд 447 млн гривень менше своєї повної потреби", – пише Тимчук.

Національна гвардія попросила на наступний рік 31 млрд 300 млн гривень, а пропонується дати 8 млрд 512 млн гривень плюс 1 млрд 353 млн гривень за спецфондом.

Державна прикордонна служба попросила 25 млрд 557 млн гривень, а в проекті бюджету закладено 6 млрд 959 млн (плюс 28 млн грн – спецфонд), пише Тимчук.

Крім того, Служба безпеки України просила 12 млрд 437 млн гривень, а в проекті бюджету передбачено для неї 5 млрд 768 млн гривень (плюс 238 млн грн спецфонду), додає депутат.

Як відомо, 20 жовтня Верховна Рада має розглянути у першому читанні проект державного бюджету на 2017 рік.

Напередодні представник "Народного фронту", міністр юстиції Павло Петренко знову наголосив, що фракція НФ не голосуватиме за бюджет-2017, якщо депутати не підтримають законопроект про спецконфіскацію вкрадених екс-президентом Віктором Януковичем коштів, а також проект закону, який розподіляє ці кошти на потреби армії й на підвищення соціальних стандартів.

"Це і людська, і правова позиція. Відповідно до бюджетного кодексу, неможливо приймати бюджет, якщо немає дохідної частини, яка передбачена законами. Закон про спецконфіскацію забезпечує дохідну частину майже на 50 мільярдів гривень, арештованих урядом Арсенія Яценюка", – сказав він у ефірі каналу "Україна", повідомляє НФ.

"Так само має бути підтримано законопроект Максима Бурбака і Людмили Денісової. Він забезпечить передачу половини конфіскованих коштів пенсіонерам та бюджетників, які отримають виплати по 1400 гривень. Друга половина коштів, відповідно до законопроекту, має піти на оборону", – заявив Петренко.