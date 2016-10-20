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Деканоідзе каже, що правота поліцейського піде на користь суспільству

Четвер, 20 жовтня 2016, 12:26

Глава Нацполиции Хатія Деканоідзе стверджує, що законодавче введення презумпції правоти поліцейського буде спрямоване на захист, перш за все, громадян, а вже потім – правоохоронців.

Про це вона заявила на колегії МВС за участю прем'єра в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Було дуже багато бурхливих обговорень, що у зв'язку із законодавчими змінами, які ми ініціювали після цієї трагедії (вбивство двох патрульних поліцейських в Дніпрі – ред.), що ми підсилюємо тільки поліцейських. У змінах до законодавства, в тому числі в законі "Про Національну поліцію", в Кодексі про адміністративні правопорушення, законі України "Про дорожній рух" ми дотримуємося чіткого і правильного підходу, а саме – ці зміни повинні захищати в першу чергу наших громадян, а вже потім поліцейських", – сказала вона.

"Я думаю, дуже скоро, коли ми будемо подавати ці законодавчі зміни, наша Верховна Рада їх підтримає, тому що це важливо для того, щоб побудувати правову державу", – додала Деканоідзе.

Як відомо, вранці 25 вересня в Дніпрі водій розстріляв двох патрульних поліцейських, які зупинили його за проїзд на червоне світло. Пізніше злочинець був затриманий, ним виявився боєць батальйону "Торнадо" Олександр Пугачов.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков знову підняв питання про введення презумпції правоти поліцейського.

Детально про те, які повноваження можуть надати поліцейським, читайте в статті "Української правди".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДеканоідзеАваковполіція
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