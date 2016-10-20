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РФ каже, що повернеться в ПАРЄ тільки за відновлення всіх її прав

Четвер, 20 жовтня 2016, 13:19

Делегація РФ повернеться в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) тільки за відновлення всіх її прав, включаючи право голосу.

Про це заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає ТАСС.

"Звичайно, делегація може повернутися, але тільки в тому випадку, якщо права не будуть порушуватися і якщо наша делегація буде мати право на позицію, на висловлювання своєї точки зору і, звичайно, на голосування, тому що все інше люди просто не зрозуміють", - сказав глава нижньої палати парламенту РФ.

На думку Володіна, депутатам ПАРЄ - представникам європейських парламентів, які приймали "дискримінаційні по відношенню до Росії" рішення ПАРЄ, необхідно "змінити підходи".

"Після цього, звичайно, можна буде говорити про початок спільної роботи і участі", - підтвердив він.

Раніше президент Парламентської Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт в листі спікеру Держдуми РФ  В’ячеславу Володіну висловив надію на повернення Росії до асамблеї.

Європейська правда

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