Кількість померлих унаслідок сурогатної горілки зросла до 65

На Харківщині унаслідок отруєння сурогатною горілкою померла ще одна людина. Таким чином, загалом в країні зареєстровано 143 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем, з них 65 завершилися летально.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби.

Так, в Харківській області зареєстровано новий летальний випадок у мешканця с. Первомайське Дворічанського району, якому за результатами судово-медичної експертизи було встановлено діагноз "отруєння метиловим спиртом".

Усього жертви сурогатної горілки зафіксовані в 7 областях України. Найбільше жертв на Харківщині – 50 померлих.

Українська правда