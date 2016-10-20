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Уряд трохи підняв зарплати силовикам

Четвер, 20 жовтня 2016, 16:53

Кабінет міністрів 19 жовтня прийняв постанову про підвищення грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу.

Про це йдеться на сайті уряду.

Згідно з цим рішенням, тепер голова СБУ, голова Служби зовнішньої розвідки, начальник Генштабу, командувач Нацгвардії, голова Адміністрації Держспецтрансслужби, голова Держприкордонслужби, начальник Управління державної охорони, голова ДПтС, голова Держспецзв’язку, голова ДСНС, керівник розвідувального органу Міноборони отримуватимуть 12 061 гривню.

Перші заступники вищезазначених чиновників, а також командувач виду Збройних Сил, перший заступник керівника розвідувального органу Міноборони, начальник Національного університету оборони імені Івана Черняхівського отримуватимуть 11 200 гривень.

Звичайні заступники вищевказаних чиновників, а також начальник Об’єднаного оперативного штабу отримуватимуть 10 338 гривень.

Українська правда

Теми: зарплатиКабінет міністрів
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