Глава Європарламенту: режим антиросійських санкцій збережеться

Санкції проти Росії залишаться в силі до повного виконання мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту.



Про це заявив в четвер журналістам в Брюсселі перед самітом ЄС голова Європейського парламенту Мартін Шульц, передає "Інтерфакс-Україна".



"Режим санкцій буде зберігатися, і вони продовжать застосовуватися до тих пір, поки мінська угода не буде повністю виконана, і її не будуть поважати всі сторони", – заявив він.