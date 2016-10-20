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У четвер бойовики найбільше стріляли на Маріупольському напрямку

Четвер, 20 жовтня 2016, 19:20

У районі проведення антитерористичної операції у четвер зафіксовано 20 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільше, 13 обстрілів, було на Маріупольському напрямку.

Зокрема, в районах Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, а в напрямку Широкиного, Тарамчука та Красногорівки – з мінометів калібру 82-мм та 120-мм.

"На Донецькому напрямку відбулось 2 обстріли українських позицій. В районі Авдіївки противник застосовував проти Збройних Сил України ствольну артилерію калібру 122-мм та 152-мм. Також тут бойовики використовували гранатомети, кулемети та міномети калібру 82-мм", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку зафіксовано 5 збройних провокацій проти українських підрозділів.

"Ворог відкривав вогонь в районах Станиці Луганської та Трьохізбенки, щоразу підсилюючи вогонь з мінометів калібру 82-мм гранатометами різних систем та стрілецькою зброєю", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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