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Росія не бачить причин для озброєння СММ ОБСЄ на Донбасі

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 03:19

У Росії не бачать передумов для озброєння спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.

Про це спікер Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила в інтерв'ю швейцарській газеті Tages Anzeiger, повідомляє ТАСС.

"Важливо, щоб була незалежна інстанція, яка б стежила за тим, як сторони конфлікту виконують мінські угоди, - сказала вона. - Але немає жодної вагомої причини озброювати спостерігачів", - заявила вона.

Матвієнко стверджує, що за деякими даними, якими вона володіє, провокації здебільшого виходять з боку Києва, а інша сторона лише захищається.

Вона також запропонувала порівняти військовий потенціал сторін, заявивши, що на Донбасі професійна армія протистоїть "людям, які захищають свою Батьківщину".

У той же час спостерігачі СММ ОБСЄ в своїх звітах регулярно повідомляють про погрози зброєю з боку незаконних формувань при спробах потрапити в певні точки в зоні АТО, зокрема, до ділянок розведення в районах н. п. Станиця Луганська, н. п. Золоте і н. п. Петровське, як передбачено Рамковою угодою Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року, а також перешкоджають доступу співробітників місії до камер відеоспостереження.

Крім того, співробітники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ регулярно фіксують вогневу активність в зоні АТО. Так, у звіті СММ ОБСЄ за 18 жовтня зафіксовано 546 вибухів в Донецькій області і 21 вибух - в Луганській області. 15-16 жовтня моніторингова місія зафіксувала 435 вибухів в Донецькій області та 172 вибухи - в Луганській області.

Також, як відомо, станом на вересень, за даними Генштабу України, на Донбасі воюють 6000 російських кадрових військових та 35 тисяч бойовиків, яких фінансово та технічно підтримує Росія.

Теми: РосіяДонбасОБСЄ
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