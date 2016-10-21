Суд продовжив цілодобовий домашній арешт Александровської
Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід екс-нардепу від КПУ Аллі Александровській, підозрюваної в сепаратизмі.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Суд продовжив цілодобовий арешт на 60 днів", - повідомив адвокат Александровської Олександр Постернак.
Він зазначив, що прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження цілодобового домашнього арешту, а захист просив пом'якшити запобіжний захід.
"Ми просили відмовити в продовженні нинішнього запобіжного заходу і встановити частковий домашній арешт з можливістю відвідувати медиків і обслуговувати себе (виходити в магазин і т.д)", - сказав Постернак.
Раніше Александровську випустили з СІЗО через хворобу.
У постанові Апеляційного суду зазначалося, що новий запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета буде діяти до 23 жовтня.
Як відомо, 13 жовтня Апеляційний суд Харківської області змінив запобіжний захід екс-нардеці від Компартії України Аллі Александровській, підозрюваній у сепаратизмі.
28 червня стало відомо, що Аллу Александровську затримали. Їй інкримінують ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
29 червня в СБУ підтвердили, що правоохоронці затримали Александровську, а її син Олександр, який переховується у РФ, йому повідомили про підозру і оголошений у розшук.