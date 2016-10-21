Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак: Розведення військ в Станиці Луганській досі неможливе

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 10:48

В районі Станиці Луганській досі неможливо відведення військ через постійні обстріли.

Про це в кулуарах Ради заявив міністр оборони Степан Полторак, передає канал 112.

"Щодо Дебальцевого: це позиція РФ, що воно сюди не входить. Ми пам'ятаємо, що коли ми домовлялися, Дебальцеве було українським. Тому це питання стоїть на порядку денному. Але спочатку нам потрібно завершити розведення наших військ на трьох ділянках. На двох ділянках ми відвели, в районі Станиці Луганській поки не розвели, і там немає підстав розводити, бо там є проблеми. Ще буквально вчора був обстріл з міномета", - сказав він.

Міністр зазначив, що потрібно просуватися по шляху, який забезпечить вступ до НАТО.

"Це наша стратегічна задача", - додав він.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що в ході зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" на саміті в Берліні була підкреслена необхідність завершити розведення сторін на трьох раніше обумовлених ділянках на Донбасі (Золоте, Петровське, Станиця Луганська), після чого аналогічний процес повинен початися на інших чотирьох ділянках.

Українська правда

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: