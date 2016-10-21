Бурбак, який підтримав підняття зарплат нардепам, вже хоче скасування

Народні депутати з "Народного Фронту", які підтримали підвищення зарплати нардепам, ініціюватимуть відміну цієї норми.

Про це у п'ятницю заявив лідер фракції Максим Бурбак, повідомляє прес-служба НФ.

"Гроші, що передбачалися на підняття зарплат депутатам, слід направити на підвищення зарплат військовослужбовцям та переатестованим поліціянтам", - сказав він.

За його словами той проект бюджету, який у четвер прийняли в парламенті буде суттєво підкоригований.

Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, за цей законопроект проголосували 67 (з 81) нардепів Народного фронту, включно з Бурбаком.

Як відомо, Верховна Рада майже удвічі збільшила посадові оклади народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому напередодні Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Українська правда