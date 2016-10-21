Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бізнесмен привласнив понад 40 мільйонів, виділених на держзакупівлю ліків

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 20:42

У Києві співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили механізм привласнення бізнесменом понад 40 мільйонів гривень, виділених державою на закупівлю ліків.

Про це повідомляє Служба безпеки у facebook.

Відзначається, що у наприкінці 2014 року Мінздоров’я уклало договір на поставку антиретровірусних лікарських препаратів.

Приватному підприємству, яке перемогло на відкритих торгах, МОЗ перерахував понад 50 мільйонів гривень.

За угодою, медикаменти мали поставити упродовж 2015 року.

"Правоохоронці встановили, що бізнесмен передав ліки лише на 10 мільйонів гривень. Понад 41 мільйон він вивів за кордон на рахунки структур, які не мають відношення до фармакологічного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Підприємцю оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Українська правда. Київ

Теми: Київмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Київ
У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: